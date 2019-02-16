Аллегри назвал решающий фактор в противостоянии Атлетико и Ювентуса

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не считает свою команду фаворитом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

"Атлетико играет в очень агрессивный футбол на домашнем стадионе. Команда добилась замечательных результатов за предыдущие годы выступлений в Европе.

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В Ювентуса столько же шансов пройти в следующую стадию, сколько и в Атлетико.

Первое, что мы должны сделать, это забить гол в Мадриде. Гол на выезде станет решающим в споре за победу в этом противостоянии", – цитирует Аллегри издание FourFourTwo.

Напомним, первый поединок между этими соперниками состоится уже 20 февраля. Начало в 22:00.

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