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Аллегрі назвав фаворита Ліги чемпіонів – це не Ювентус

14:53 727 Читать на русском
Аллегрі назвав фаворита Ліги чемпіонів – це не Ювентус
Массіміліано Аллегрі / Фото: Football Italia

Головний тренер "б'янконері" Массіміліано Аллегрі вважає Барселону головним фаворитом Ліги чемпіонів.

"Ми двічі грали у фіналі Ліги чемпіонів за останні чотири роки і ще двічі вилітали після шикарного матчу в Мадриді і перемоги в першій грі в Мюнхені.

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Цього року головний кандидат на перемогу у найпрестижнішому клубному турнірі Європи – Барселона, це кандидати № 1, а ми (Ювентус – прим. "Футбол 24") входимо в четвірку лідерів.

Нам треба зберігати спокій. Я реалістичний і об'єктивний. І Барселона – головний фаворит", – передає слова Аллегрі Football Italia.

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Теги
Барселона Барселона Ліга чемпіонів Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Ювентус Ювентус
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