Аллегрі назвав фаворита Ліги чемпіонів – це не Ювентус

Головний тренер "б'янконері" Массіміліано Аллегрі вважає Барселону головним фаворитом Ліги чемпіонів.

"Ми двічі грали у фіналі Ліги чемпіонів за останні чотири роки і ще двічі вилітали після шикарного матчу в Мадриді і перемоги в першій грі в Мюнхені.

Пірло назвав претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів – Реал поза списком

Цього року головний кандидат на перемогу у найпрестижнішому клубному турнірі Європи – Барселона, це кандидати № 1, а ми (Ювентус – прим. "Футбол 24") входимо в четвірку лідерів.

Нам треба зберігати спокій. Я реалістичний і об'єктивний. І Барселона – головний фаворит", – передає слова Аллегрі Football Italia.

Чому Ювентус може виграти Лігу чемпіонів: найкращі центрбеки світу, якісна глибина складу та Роналду