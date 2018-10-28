Чому Ювентус може виграти Лігу чемпіонів: найкращі центрбеки світу, якісна глибина складу та Роналду

Коли велика мрія народжується у "Театрі мрій".

Ювентус підкорив Олд Траффорд, а фанати італійського гранда отримали ще один привід для великого оптимізму. Впевнено перемігши Манчестер Юнайтед, "б'янконері" довели небезпідставність своїх претензій на роль головного фаворита Ліги чемпіонів. У Турині побудували команду, яка дозволяє мріяти про великі звершення.

Ліга чемпіонів: Ювентус на виїзді обіграв Манчестер Юнайтед

Надійна оборона

"Стара Синьйора" здобула три перемоги на старті групового етапу Ліги чемпіонів, не пропустивши жодного гола. І це при тому, що Юве вже відвідав так великі стадіони, як Месталья та Олд Траффорд. Схожим досягненням не може похвалитись жодна інша команда, що бере участь у найпрестижнішому єврокубку. Завдячувати своїй сухій серії Войцех Щенсни повинен, насамперед, парі центральних оборонців – Джорджо К'єлліні та Леонардо Бонуччі. "Вони могли б давати уроки по зразковому захисту в Гарварді. Фантастика, просто фантастика", – відзначив гру туринських майстрів Жозе Моурінью.

К'єлліні та Бонуччі, які відчувають один одного на інтуїтивному рівні, просто блискуче розпочали новий сезон. Навіть коротке "відрядження" Леонардо у Мілан жодним чином не вплинуло на чудове порозуміння між обома. Не докладаючи якихось надзусиль, центрбеки Ювентуса легко пройшли випробування прудконогим валенсійцем Родріго та потужним "дияволом" Лукаку. Крім цього, обоє мають достойну підміну – Барцальї та Бенатія завжди поспішають на допомогу.

Стабільні латералі

У Європі знайдеться не так багато команд, які могли б похвалитись двома висококласними латералями. Алекс Сандро та Жоау Кансело не лише надійно закривають фланги, але й дуже гармонійно підключаються до атак своєї команди. Бразилець, зокрема, блискуче порозумівся з Кріштіану Роналду, ставши для португальця таким собі Марсело. Натомість, Кансело завдяки вмінню обігрувати один в один надає команді більше варіативності попереду. Зрештою, розкішний атакувальний потенціал екс-захисника Валенсії чудово демонструють його три результативні передачі.

Блискучий центр поля

Однією з найбільших перемог туринського гранда у літнє міжсезоння стало збереження Міралема П'яніча. Барселона та Реал пропонували за боснійця близько 100 мільйонів євро, однак боси Ювентуса вмовили його залишитись та продовжити контракт до 2023 року. П'яніч – фундаментальний гравець у тактичних побудовах Аллегрі. Він забезпечує команді швидкий вихід з оборони, виконує роль плеймейкера, класно зупиняє контратаки суперника.

У середній лінії боснійця добре доповнюють Блез Матюйді та Родріго Бетанкур, які відповідають за високий пресинг. Додати Юве м'язів у центрі поля також завжди готові Самі Хедіра і Емре Джан – футболісти збірної Німеччини.

Вибухова атака

Прихід Кріштіану Роналду став ковтком свіжого повітря для атаки "Старої Синьйори". Португалець вже традиційно для себе важко входить у сезон, однак сама його присутність змушує панікувати оборону будь-якої команди. Проти МЮ лише фантастичний сейв Де Хеа не дозволив португальцеві відкрити лік своїм голам за туринців у Лізі чемпіонів.

Пауло Дибалу, який швидко знайшов спільну мову з КР7, зайвий раз представляти не потрібно. Аргентинець забив вже чотири голи на груповому етапі та саме його влучний удар приніс Ювентусу перемогу на Олд Траффорд. Маріо Манджукіч також демонструє блискучу форму, відзначившись чотири рази у Серії А. Зустріч з манкуніанцями хорват був змушений пропустити через травму.

Прудконогі вінгери Дуглас Коста, Хуан Куадрадо та Федеріко Бернардескі дозволяють Аллегрі регулярно перетасовувати атаку. Завдяки цим виконавцям "Cтара Синьйора" може безболісно переносити втрату Роналду, Дибали та Манджукіча. Це той випадок, коли лава запасних – якість, а не кількість.

Стабільність, досвід та Роналду

Ювентус двічі за останні три роки пробивався у фінали Ліги чемпіонів. У обох випадках туринці зупинялись за крок до мрії. Спочатку вони поступились Барселоні, а згодом не пройшли тест Реалом. Попри болючі поразки "Стара Синьйора" володіє величезним досвідом виступів у найпрестижнішому єврокубку. Такі гравці як К'єлліні, Бонуччі, П'яніч чи Дабала відчувають величезний голод до перемог у Лізі чемпіонів. Однак найбільшим козирем Юве на шляху до великої мрії повинен стати Кріштіану Роналду. Португалець просто закоханий у цей турнір, вигравши з Реалом три фінали поспіль. Він точно не дозволить команді опустити руки у найбільш відповідальний момент.