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Пірло назвав претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів – Реал поза списком

12:19 872 Читать на русском
Пірло назвав претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів – Реал поза списком
Андреа Пірло / соцмережі

Екс-півзахисник Ювентуса і збірної Італії Андреа Пірло вважає, що "б'янконері" будуть боротися за перемогу у цьогорічній Лізі чемпіонів.

"На перемогу у Лізі чемпіонів претендують приблизно чотири-п'ять команд, зокрема і Ювентус. Окрім туринців за перемогу у турніру будуть боротися Ліверпуль, Барселона, Манчестер Сіті та Баварія", – резюмував легендарний італійський півзахисник для Mundo Deportivo.

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Зазначимо, що Андреа двічі у складі Мілана тріумфував у найпрестижнішому клубному турнірі Європи (2003 і 2007 роки). Також Пірло програв два фінальних матчі Ліги чемпіонів (2005 і 2015 роки).

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