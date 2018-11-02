Аллегри назвал фаворита Лиги чемпионов – это не Ювентус

Главный тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри считает Барселону главным фаворитом Лиги чемпионов.

"Мы дважды играли в финале Лиги чемпионов за последние четыре года и еще дважды вылетали после шикарного матча в Мадриде и победы в первой игре в Мюнхене.

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В этом году главный кандидат на победу в самом престижном клубном турнире Европы - Барселона, это кандидаты № 1, а мы (Ювентус – прим. "Футбол 24") входим в четверку лидеров.

Нам надо сохранять спокойствие. Я реалистичный и объективный. И Барселона – главный фаворит", – передает слова Аллегри Football Italia.

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