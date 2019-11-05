toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ

Альба зазнав травми у матчі проти Славії

22:04 53 Читать на русском
Альба зазнав травми у матчі проти Славії
Жорді Альба / Reuters

Захисник Барселони Жорді Альба не зміг дограти матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Славії (0:0).

 

Лівий латераль каталонської команди отримав пошкодження, інформує Diario Sport.

Піке пробився у топ-5 гравців Барселони за кількістю зіграних матчів у Лізі чемпіонів

Альба вийшов у основі на матч проти Славії, однак ще в першому таймі відчув дискомфорт в м'язах задньої поверхні стегна. 30-річний оборонець зміг дограти до перерви, а на другий тайм замість нього вийшов Серхі Роберто.

Нагадаємо, це вже не перша травма Альби у поточному сезоні – раніше він пропустив майже три тижні через проблеми з тим-таки стегном.

Барселона не змогла переграти Славію у рівному матчі на Камп Ноу

blog_ava
Наші за кордоном: бельгійське тріо на висоті, нестримний Яковенко і перші чемпіонства українців
14:26
4828
Теги
Ліга чемпіонів Жорді Альба Жорді Альба Барселона Барселона Барселона - Славія Прага
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
49
хв
Динамо Загреб
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук