Альба зазнав травми у матчі проти Славії

Захисник Барселони Жорді Альба не зміг дограти матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Славії (0:0).

Лівий латераль каталонської команди отримав пошкодження, інформує Diario Sport.

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Альба вийшов у основі на матч проти Славії, однак ще в першому таймі відчув дискомфорт в м'язах задньої поверхні стегна. 30-річний оборонець зміг дограти до перерви, а на другий тайм замість нього вийшов Серхі Роберто.

Нагадаємо, це вже не перша травма Альби у поточному сезоні – раніше він пропустив майже три тижні через проблеми з тим-таки стегном.

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