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Піке пробився у топ-5 гравців Барселони за кількістю зіграних матчів у Лізі чемпіонів

20:33 277 Читать на русском
Піке пробився у топ-5 гравців Барселони за кількістю зіграних матчів у Лізі чемпіонів
Жерар Піке / Reuters

Матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Славії став знаковим для захисника Барселони Жерара Піке.

 

Центрбек каталонців піднявся на п'яту сходинку списку гравців Барселони з найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів.

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Гра проти Славії стала для Піке 111-ою за "блаугранас" в рамках головного турніру Європи. Попереду залишились чотири легенди чинного чемпіона Іспанії – Карлес Пуйоль (120), Андрес Іньєста (132), Ліонель Мессі (139) і Хаві Ернандес (157). У Піке є теоретичний шанс наздогнати свого колишнього партнера за центром захисту вже у поточному розіграші, якщо Барселона дійде до фіналу, а Жерар зіграє у кожному поєдинку.

Нагадаємо, що 32-річний оборонець розпочав свої виступи в Лізі чемпіонів у сезоні 2007/08. Щоправда, тоді він захищав кольори Манчестер Юнайтед, а не рідної Барселони.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Барселона - Славія Прага Жерар Піке Жерар Піке
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