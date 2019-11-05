Альба получил травму в матче против Славии

Защитник Барселоны Жорди Альба не смог доиграть матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Славии (0:0).

Левый латераль каталонской команды получил повреждение, информирует Diario Sport.

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Альба вышел в основе на матч против Славии, однако еще в первом тайме почувствовал дискомфорт в мышцах задней поверхности бедра. 30-летний защитник смог доиграть до перерыва, а на второй тайм вместо него вышел Серхи Роберто.

Напомним, это уже не первая травма Альбы в текущем сезоне – ранее он пропустил почти три недели из-за проблем с тем же бедром.

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