toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАВАРИЯ

Альба получил травму в матче против Славии

22:04 7 Читати українською
Альба получил травму в матче против Славии
Жорди Альба / Reuters

Защитник Барселоны Жорди Альба не смог доиграть матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Славии (0:0).

 

Левый латераль каталонской команды получил повреждение, информирует Diario Sport.

Пике пробился в топ-5 игроков Барселоны по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов

Альба вышел в основе на матч против Славии, однако еще в первом тайме почувствовал дискомфорт в мышцах задней поверхности бедра. 30-летний защитник смог доиграть до перерыва, а на второй тайм вместо него вышел Серхи Роберто.

Напомним, это уже не первая травма Альбы в текущем сезоне – ранее он пропустил почти три недели из-за проблем с тем же бедром.

Барселона не смогла переиграть Славию в равном матче на Камп Ноу

blog_ava
Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧ
13:00
613
Теги
Лига чемпионов Жорди Альба Жорди Альба Барселона Барселона Барселона - Славия Прага
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
45
мин
Динамо Загреб
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук