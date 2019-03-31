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Агуеро увірвався до топ-7 найкращих бомбардирів АПЛ

17:35 327 Читать на русском
Агуеро увірвався до топ-7 найкращих бомбардирів АПЛ
Серхіо Агуеро / Фото Planet Football

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро продовжує переписувати історію АПЛ.

Серхіо Агуеро відзначився забитим м'ячем у ворота Фулхема в рамках 32-го туру чемпіонату Англії. Цей гол став для аргентинця 162-м в турнірі, повідомляє офіційний твіттер АПЛ.

Фулхем – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Такий результат дав змогу 30-річному Серхіо зрівнятись з Джермейном Дефо, який посідає 7-му сходинку в рейтингу найкращих бомбардирів АПЛ. Першу сходинку в цьому списку втримує легенда англійського футболу Алан Ширер (260 голів).

В поточному сезоні АПЛ Агуеро провів 27 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 7-ма асистами.

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Теги
Англія Алан Ширер Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Рекорди АПЛ
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