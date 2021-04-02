"Неможливо зупинити час. Все проходить. Шахтарю треба було трохи раніше робити зміни. Тайсон і Марлос зробили великий внесок в досягнення клубу, але це вже залишається в минулому. Зараз нове покоління, яке має давати новий результат – Тете, Соломон, Трубін, Маркос Антоніо, Фернандо. Це покоління дуже перспективне.

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І якщо Шахтар даватиме їм шанс, як це було у свій час з Тайсоном та Марлосом, то команда буде виходити в плей-офф Ліги чемпіонів, а не Ліги Європи. Згадайте, як молодь зіграла проти Реала. За два дні до того матчу Тете сказав мені: "Ми розірвемо Реал!" Він тренувався по три рази на день, готуючись до цього матчу. Окрім тренувань з командою ще була проведена робота з особистим тренером. Навіть коли ввечері зачинили зал, він тренувався на вулиці. У нього психологія максималіста.

Як на мене, то лідерські функції в команді на себе має взяти Степаненко. Я був захоплений його грою проти Інтера. Він вийшов на незвичній позиції та зіграв відмінно проти Лукаку, без шансів для бельгійця. Ми говоримо про матч Ліги чемпіонів проти команди, фактично з необмеженими ресурсами. Для мене Лукаку найкращий і Тарас його зупинив", – поділився Буено в інтерв'ю телеграм-каналу Бомбардир.

Зазначимо, що поточний сезон не дуже вдало складається для Шахтаря – команда вилетіла з Ліги Європи та Кубка України та відстає від Динамо на 7 очок у боротьбі за чемпіонство.

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