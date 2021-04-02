"Невозможно остановить время. Все проходит. Шахтеру надо было чуть раньше делать изменения. Тайсон и Марлос внесли большой вклад в достижение клуба, но это уже остается в прошлом. Сейчас новое поколение, которое должно давать новый результат – Тете, Соломон, Трубин, Маркос Антонио, Фернандо. Это поколение очень перспективное.

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И если Шахтер будет давать им шанс, как это было в свое время с Тайсоном и Марлосом, то команда будет выходить в плей-офф Лиги чемпионов, а не Лиги Европы. Вспомните, как молодежь сыграла против Реала. За два дня до того матча Тете сказал мне: "Мы разорвем Реал!" Он тренировался по три раза в день, готовясь к этому матчу. Кроме тренировок с командой еще была проведена работа с личным тренером. Даже когда вечером закрыли зал, он тренировался на улице. У него психология максималиста.

Как по мне, то лидерские функции в команде на себя должен взять Степаненко. Я был восхищен его игрой против Интера. Он вышел на непривычной позиции и сыграл отлично против Лукаку, без шансов для бельгийца. Мы говорим о матче Лиги чемпионов против команды, фактически с неограниченными ресурсами. Для меня Лукаку лучший и Тарас его остановил", – поделился Буэно в интервью телеграм-каналу Бомбардир.

Отметим, что текущий сезон не очень удачно складывается для Шахтера – команда вылетела из Лиги Европы и Кубка Украины и отстает от Динамо на 7 очков в борьбе за чемпионство.

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