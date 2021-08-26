"Програна боротьба в першому таймі? Всі це бачать, і ми бачимо, повірте. Це футбол. Ми трохи розгубилися, перший тайм не вдався.

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Тут же головне – як команда робить висновки. Поговорив з хлопцями по-чоловічому в перерві. Сказав – або ми виходимо в Лігу чемпіонів, або можна не виходити на другий тайм. Я старший, бачу, що гра не йшла. Треба було розбудити трохи. Ви бачите, у нас молода команда грала. Вони трохи загубилися. У другому пропущеному голі – там не добігли, там став, там почали сваритися, ображатися на себе.

Потрібно було їх трохи направити, а у мене, слава богу, досвід є. Я вже проходив такі матчі. Треба було їм правильно все розповісти. Добре, що вони мене почули", – сказав Пятов у коментарі Бомбардир.

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