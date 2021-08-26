"Проигранная борьба в первом тайме? Все это видят, и мы видим, поверьте. Это футбол. Мы немного растерялись, первый тайм не удался.

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Здесь же главное – как команда делает выводы. Поговорил с ребятами по-мужски в перерыве. Сказал – или мы выходим в Лигу чемпионов, или можно не выходить на второй тайм. Я постарше, вижу, что игра не шла. Надо было разбудить немного. Вы видите, у нас молодая команда играла. Они немного потерялись. Во втором пропущенном голе – там не добежали, там встал, там начали ругаться, обижаться на себя.

Нужно было их немного направить, а у меня, слава богу, опыт есть. Я уже проходил такие матчи. Надо было им правильно все рассказать. Хорошо, что они меня услышали", – сказал Пятов в комментарии Бомбардир.

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