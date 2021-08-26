– Містере, це ви навмисно віддали м'яч Монако або суперник забрав його у вас?

– Ні, це не було нашим рішенням. Ми не хочемо залишати м'яч навіть у мадридського Реала. Проте якщо суперник гарний, тоді ми теж повинні грати на оборону. Перший тайм, звісно, був не таким, як ми очікували, але Монако – дуже міцна команда. Вони здійснили дуже жорсткий пресинг. У нас не було швидкості, силової швидкості, щоб грати 20, 30, 40 метрів. Показник такий: коли Фернандо й Мудрик увійшли до гри, матч геть змінився. Я не знаю, заслужили ми сьогодні чи ні, тому що Монако мав багато гольових шансів. У Монако є технічні, фізичні, індивідуальні властивості. У нас інші фізичні характеристики, однак є техніка й індивідуальність також. Не у всіх швидкість, як у Фернандо, наприклад, який вийшов на заміну, проте в нас є те, чого немає в інших командах – серце і яйця. І коли є серце і яйця, можна все робити. Сьогодні не було такого матчу, що я бачив у своїй голові, однак я дуже гордий, тому що в перерві я бачив їх трохи дивними. Ми мали труднощі тієї миті. А потім серце і яйця анулювали різницю, що була в першому таймі. А серце і яйця не можна придбати на трансферному ринку.

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– До вашого приходу до Шахтаря ми дуже часто грали в Лізі чемпіонів з Манчестер Сіті. Зараз Twitter Сіті відреагував на новину про вихід Шахтаря до Ліги чемпіонів так: хлопці, до зустрічі, невдовзі побачимося знов. Як ви ставитесь до такої перспективи? Які команди хотіли б побачити на жеребкуванні в ролі суперників?

– П'ять років тому я був тренером у третьому дивізіоні Італії. Усього, що є сьогодні в мене і мого штабу, ми домагалися великою працею. Тому я не можу просити ту чи іншу команду. Усі наші думки зараз – щодо матчу з Минаєм, який має відбутися в неділю. Можливо, гратимуть інші футболісти, які сьогодні не грали. Ми починаємо думати про наступний крок, про Минай.

– Перед тим як команда зрівняла рахунок, ви щось хотіли донести Михайлу Мудрику, але він перебував на іншому фланзі. Ви попросили свого помічника, щоб він перебіг на іншу половину поля й доніс щось від вас молодому футболістові. Що ви хотіли йому сказати? І як загалом оціните дії Мудрика в сьогоднішньому матчі?

– Мудрик – справжній талант. У всіх є свої таланти. Мудрик здобув талант бути футболістом. Багато тренерів кажуть, що Мудрик ще має прогресувати й прогресувати, а я вважаю, аби прогресувати, молодий футболіст повинен грати дедалі більше. Тільки так він може більше продемонструвати свій талант. У Мудрика багато гарних прикладів у команді – Пятов, Степаненко, Алан, Ісмаїлі, Кривцов. Він повинен дивитися на них. Ми дуже віримо в нього і в те, що він зможе проявити свій талант у майбутньому.

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– Перед матчем усі переживали, адже Андрій Пятов довго не мав практики у єврокубках. Він зіграв останній матч за збірну два місяці тому. Як вам гра Пятова? Я гадаю, його заслуга в перемозі величезна.

– Хто саме переживав?

– Уболівальники.

– Або ви, журналісти? Я точно не переживав, бо бачу щодня, як Пятов тренується – з усмішкою. Він величезний професіонал і завжди це демонструє. Насправді те, як він сьогодні зіграв, ми всі заслуговували. Коли є такі моменти, як з Мудриком, коли він виконав пас і було забито гол, отже, це знак. Я гадаю, що це невипадково, адже ми заслужили. Заслужили більше цю перемогу, ніж Монако. Тому ми зараз святкуємо перемогу, а інші просто говорять, – наводить слова Де Дзербі офіційний сайт Шахтаря.

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