Фейєнорду не вдалося здобути другу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів у виїзному матчі проти Атлетіко. Роттердамська команда двічі вела в рахунку, але вирішальну роль зіграв індивідуальний клас двох найкращих нападників суперника, Альваро Морати і Антуана Грізманна.

Атлетіко втримав нервову перемогу над Фейєнордом у Лізі чемпіонів – Грізманн забив через себе, Облак не раз рятував

Мората оформив дубль, завдяки чому вийшов на третє місце в списку найкращих іспанських бомбардирів Ліги чемпіонів. У матчі з Фейєнордом форвард Атлетіко забив свій 24-й м'яч у цьому турнірі. Вище за нього – тільки Фернандо Мор'єнтес (33 м'ячі) і Рауль Гонсалес (71 гол).

Згідно з Opta, Грізманн забив найпізніший м'яч до перерви відтоді, як компанія веде підрахунок подібної статистики. Француз забив, коли годинник показував 47:49 і тим самим "оновив" рекорд Ліонеля Мессі за 2011-й рік – тоді аргентинець забив у ворота Арсеналу на 47:46.