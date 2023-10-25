Главный тренер Лацио Маурицио Сарри не ожидает дружелюбный приём в Роттердаме перед матчем ЛЧ с Фейеноордом.

Болельщики Фейеноорда планировали встретить Маурицио Сарри баннером непристойного содержания, высмеяв тренера Лацио после прошлогоднего инцидента в Роттердаме. Тогда после матча Лиги Европы с Фейеноордом Сарри пожаловался на болельщиков нидерландского клуба, которые запустили в него пакет с мочой.

Дубль Мораты в видеообзоре матча Атлетико – Фейеноорд – 3:2

"Я бы предпочёл баннер, чем чтобы меня снова облили мочой. Случившееся – ответственность Фейеноорда. Этого не должно было произойти. Не знаю, кто допустил подобное и как это вообще произошло. Но я бы предпочёл, чтобы вы задавали мне футбольные вопросы. Пожалуйста, задайте мне достойный вопрос".

Когда тренеру Лацио задали спортивный вопрос по поводу состояния Чиро Иммобиле, он сорвался на журналиста.

"Как дела у Чиро Иммобиле? Вас интересует только наш капитан? Лацио вас не интересует?", – последовал ответ от тренера. Ранее наставник Реала Карло Анчелотти тоже "наехал" на работников СМИ перед игрой с Брагой в Лиге чемпионов. Итальянец был недоволен вопросами "акул пера" на предматчевой пресс-конференции.

Матч Фейеноорд – Лацио состоится сегодня, 25 октября. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.

Лацио впервые в сезоне выиграл два матча подряд – Сассуоло после побед над грандами продолжает страдать