Шахтар у першому турі Ліги конференцій 2025/26 зіграє на полі Абердіна. Де дивитися матч – підкаже "Футбол 24".

Матч Абердін – Шахтар відбудеться у четвер, 2 жовтня. Стартовий свисток на Піттодрі стедіум пролунає о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Абердін – Шахтар? Гру можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за наявності активної підписки.

Шахтар вперше у своїй історії грає на основному етапі Ліги конференцій. "Гірники" розпочинали євросезон у кваліфікації Ліги Європи, але поступилися Панатінаїкосу і після проходу Серветта пробилися бодай до третього за рангом євротурніру. Абердін, чинний володар Кубка Шотландії, пройшов схожий шлях від ЛЄ до ЛК.

