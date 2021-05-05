"Сауна, яку мені запропонували, була, звичайно, інша. Ми пройшли в кімнату, і коли я приймав душ, вони постукали у двері, і дали мені посилку. Потім задзвонив телефон, і помічник сказав: "Антоніо, вони принесли мені шубу із зубрів".

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Але найгірше було ще попереду. Ми вирушили повечеряти з цими панами, і на двох "мерседесах" поїхали в якийсь ліс. Це було свого роду село. "Це штаб київського Динамо", – сміючись, сказали вони. Там навіть прапора не було. І раптом якісь дівчата почали бігати навколо мене в дуже провокаційних нарядах. А потім, у приміщенні, вони хотіли зі мною поговорити, і дали папірець, на якому було написано: "Антоніо, перемога Динамо. 30 тисяч євро для вас", – цитує Ньєто BeSoccer.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Панатінаїкосом, який відбувся 13 вересня 1995 року на НСК Олімпійський, завершився перемогою киян з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Віталій Косовський. Після матчу спалахнув грандіозний скандал, оскільки Ньєто у своєму рапорті вказав, що київський клуб хотів його підкупити. УЄФА відсторонив Динамо від участі в єврокубках терміном на два сезони, а також зняв з розіграшу ЛЧ-1995/96, замінивши киян данським Ольборгом. Генерального секретаря Динамо Василя Бабійчука та президента клубу Ігоря Суркіса було довічно усунуто від футболу. Після титанічних зусиль української сторони УЄФА обнулив дворічну дискваліфікацію Динамо, а також помилував функціонерів.

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