Захисник Динамо Алан Ауссі, який на правах оренди виступає за білоруське Торпедо-БелАЗ, поділився спогадами щодо свого трансферу до табору найзапеклішого ворога "гірників".

"Люди не розуміють через що я пройшов, коли переходив з Шахтаря в Динамо. Там же ціла історія, про яку років через десять можна буде написати книгу. Я серйозно кажу.

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Просто зараз це нікому не потрібно, та й я не збираюся ділитися – це надто особисте. Але прийде час, і я розповім цю захоплюючу історію.

Природно, що просто так, перебуваючи в системі клубу з семи років, пройшовши майже всі етапи дорослішання і будучи капітаном кількох вікових груп, потрапивши вперше звідти до збірної, ніхто б не перейшов з Шахтаря в київське Динамо. Значить на це були певні причини.

І люди, які пишуть: "Та як він міг?", це не те щоб диванні експерти, а просто ті, хто не до кінця розібрався і потребують у будь-якій ситуації висловити свою "важливу" думку", – сказав Ауссі в інтерв'ю Sportarena.by.

Нагадаємо, 19-річний захисник – вихованець донецького футболу. Грав за юнацькі команди Шахтаря, а згодом перейшов до київського Динамо. Після оренди у ліберецькому Словані перебрався у жодінське Торпедо-БелАЗ.

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