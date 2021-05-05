"Сауна, которую мне предложили, была, конечно, другая. Мы прошли в комнату, и когда я принимал душ, они постучали в дверь, и дали мне посылку. Затем зазвонил телефон, и помощник сказал: "Антонио, они принесли мне шубу из зубров" .

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Но худшее было еще впереди. Мы отправились поужинать с этими господами, и на двух "мерседесах" поехали в какой-то лес. Это была своего рода деревня. "Это штаб киевского Динамо", – смеясь, сказали они. Там даже флага не было. И вдруг какие-то девушки начали бегать вокруг меня в очень провокационных нарядах. А потом, в помещении, они хотели со мной поговорить, и дали бумажку, на которой было написано: "Антонио, победа Динамо. 30 тысяч евро для вас", – цитирует Ньето BeSoccer.

Напомним, поединок между Динамо и Панатинаикосом, который состоялся 13 сентября 1995 года на НСК Олимпийский, завершился победой киевлян со счетом 1:0. Единственный мяч забил Виталий Косовский. После матча вспыхнул грандиозный скандал, поскольку Ньето в своем рапорте указал, что киевский клуб хотел его подкупить. УЕФА отстранил Динамо от участия в еврокубках сроком на два сезона, а также снял с розыгрыша ЛЧ-1995/96, заменив киевлян датским Ольборгом. Генерального секретаря Динамо Василия Бабийчука и президента клуба Игоря Суркиса пожизненно отстранили от футбола. После титанических усилий украинской стороны УЕФА обнулил двухлетнюю дисквалификацию Динамо, а также помиловал функционеров.

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