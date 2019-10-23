Мессі продовжив рекордну результативну серію в Лізі чемпіонів, яка триває 15 років

Форвард Барселони Ліонель Мессі продовжує переписувати історію Ліги чемпіонів.

Барселона завітала в гості до празької Славії в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Вже на 3-й хвилині зустрічі Ліонель Мессі відкрив рахунок, точно пробивши в дотик після пасу Артура. Це вже 15-й розіграш Ліги чемпіонів поспіль, де зірковий аргентинець відзначається голом і це абсолютний рекорд турніру.

Також Славія стала 33-м клубом, ворота якого вразив Ліонель у ЛЧ, що теж є рекордом. Щоправда, це досягнення Мессі ділить з Кріштіану Роналду та Раулем.

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