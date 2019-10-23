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Мессі продовжив рекордну результативну серію в Лізі чемпіонів, яка триває 15 років

23 жовтня 23:26 383 Читать на русском
Мессі продовжив рекордну результативну серію в Лізі чемпіонів, яка триває 15 років
Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Форвард Барселони Ліонель Мессі продовжує переписувати історію Ліги чемпіонів.

50’ Ян Боржил
 
Ліонель Мессі 3’
Пітер Олаїнка 57’
3’ Ліонель Мессі
50’ Ян Боржил
57’ Пітер Олаїнка

Барселона завітала в гості до празької Славії в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Вже на 3-й хвилині зустрічі Ліонель Мессі відкрив рахунок, точно пробивши в дотик після пасу Артура. Це вже 15-й розіграш Ліги чемпіонів поспіль, де зірковий аргентинець відзначається голом і це абсолютний рекорд турніру.

Також Славія стала 33-м клубом, ворота якого вразив Ліонель у ЛЧ, що теж є рекордом. Щоправда, це досягнення Мессі ділить з Кріштіану Роналду та Раулем.

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Теги
Ліга чемпіонів Рекорди Славія Прага - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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