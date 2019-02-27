Зубов: Гравці Шахтаря боялися відпроситися у Лобановського, щоб піти подивитися на феєрверк

Колишній хавбек Шахтаря та збірної України Геннадій Зубов пригадав найкурйозніший випадок у лавах національної команди під керівництвом Валерія Лобановського.

"Пригадується історія, як ми, гравці Шахтаря приїхали в розташування збірної після ігор в чемпіонаті. Динамівцям Валерій Васильович Лобановський дав вихідний.

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Ми теж хотіли прогулятися по Києву, тим більше, що було свято, здається, День Києва. Вирішили відпроситися у Лобановського, але всі боялися до нього звернутися з таким проханням. У підсумку я пішов до нього в кімнату. Запитав, чи можна нам поїхати в місто, погуляти, подивитися на феєрверк. Він не був проти, тільки попросив не гуляти до другої години ночі.

Ми з'їздили в центр, подивилися на феєрверк і повернулися на базу без пригод", – розповів Зубов порталу Команда 1.

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