Клуби, які в останню мить вирішили покинути Суперлігу, тепер повинні виплатити компенсацію за свою нерішучість.

Кожен з клубів, які покинули Суперлігу, мають заплатити по 300 млн євро, повідомляє Mundo Deportivo.

УЄФА планує викинути Реал та Ювентус з Ліги чемпіонів – безпрецедентне покарання в історії турніру

До цього змушує контракт, підписаний із Суперлігою – клуби мають сплатити суму, еквівалентну тій, яку вони мали отримати за участь у змаганні. Таке рішення було прийняте через страх, що деякі учасники (особливо англійські клуби) можуть в підсумку відмовитись від участі.

Нагадаємо, що 9 клубів офіційно оголосили про свій відхід із Суперліги. Ювентус визнав необхідність призупинити проект, а Барселона та Реал поки не робили категоричних заяв.

"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило