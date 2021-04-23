Клубы, которые в последний момент решили покинуть Суперлигу, теперь должны выплатить компенсацию за свою нерешительность.

Каждый из клубов, которые покинули Суперлигу, должны заплатить по 300 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

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К этому вынуждает контракт, подписанный с Суперлигой – клубы должны оплатить сумму, эквивалентную той, которую они должны были получить за участие в соревновании. Такое решение было принято из-за страха, что некоторые участники (особенно английские клубы) могут в итоге отказаться от участия.

Напомним, что 9 клубов официально объявили о своем уходе из Суперлиги. Ювентус признал необходимость приостановить проект, а Барселона и Реал пока не делали категорических заявлений.

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