Зоря відкрила рахунок вже на 38-й... Ні, не хвилини – секунді! Опорник Попара перевів сферу на правий фланг, Пердута звідти віддав передачу під ривок Слесару, а той у дотик покотив на лінію воротарського. На замиканні опинився Будківський, який прошив Восконяна ударом у ближній кут. 0:1!

Полтавці могли відігратись вже на 4-й хвилині внаслідок подачі зі стандарту. Вівдич не зміг нормально пробити з навісу Плахтира, однак Веремієнко підставив ногу під відскок у метушні. До воріт залишалося метри три, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою.

До кінця першого тайму господарі завдали ще один удар, в той час як Зоря провела 8 пострілів. Конвертація у голи виявилась шаленою – вже через півгодини після стартового свистка луганці святкували розгром. Причому досить ефектний.

На 27-й хвилині гості оформили 0:2 завдяки відбиранню на чужій половині поля й прориву Саленка до зони перед штрафним. Роман завершив скидкою назад під удар Мічіну, а той метрів з 24-х закрутив у праву дев'ять. Без шансів для Восконяна.

Ще через чотири хвилини прилетів третій гол. Слесар зачепився за винос від голкіпера Турбаєвського, обіграв захисника та опниився перед голкіпером суперника. Артем спокійно переграв його – 0:3! Цікаво, що підопічні Віктора Скрипника в позаминулому турі пропустили аналогічний гол з асистом воротаря.

Через 10 хвилин по перерві Полтава пропустили четвертий м'яч. Його провів новачок Анджушіч, якого випустили саме на другий тайм. Неманья відкрився за спинами під своєчасну передачу Маткевича, вирвавшись 2-в-1 і спокійно пробивши повз Восконяна. 0:4!

За кілька хвилин Анджушіч міг і дубль оформити, отримавши передачу від Мічіна й вгативши з центру карного майданчика, однак дебютантів УПЛ врятувала поперечина. Забивати могли й інші футболісти Зорі, однак гол Анджушіча став останнім для луганців.

Полтава ж знайшла у собі сили розмочити рахунок. На 75-й хвилині свіжий Стрельцов віддав передачу з лівого флангу в штрафний, куди увірвався Вівдич. Його потужний постріл у ближню дев'ятку Турбаєвський парирував, але Бужин встиг зіграти на добиванні – 1:4!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Зоря святкує другу перемогу в сезоні, а Полтава програє в третьому матчі УПЛ з чотирьох.

