Тьягу Сілва покидає Челсі в кінці поточного сезону. 39-річний захисник особисто повідомив про своє рішення через клубні соцмережі.

"Челсі дуже важливий для мене. Я планував пограти тут рік, а пройшло вже чотири. Мої сини виступають за Челсі, чим я дуже пишаюся. Протягом чотирьох років я віддавав усі сили на полі. Але у кожної історії є кінець. Я не ставлю крапку. Прощання для тих, хто йде і не повертається. Я сподіваюсь незабаром повернутися, можливо, в іншій ролі", – сказав бразилець.

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Досвідчений захисник ще не завершує кар'єру. Ним цікавляться бразильські клуби, зокрема рідний Флуміненсе.

Сілва приєднався до Челсі влітку 2020-го. Він встиг провести 151 матч за лондонців і виграв з командою Лігу чемпіонів-2020/21 та Клубний чемпіонат світу-2021.

Бразилець пережив зміну керівництва, носив капітанську пов'язку та працював з чотирма тренерами: Лемпардом, Тухелем, Поттером і Почеттіно.