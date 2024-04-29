Тьягу Силва покидает Челси в конце текущего сезона. 39-летний защитник лично сообщил о своем решении через клубные соцсети.

"Челси очень важен для меня. Я планировал поиграть здесь год, а прошло уже четыре. Мои сыновья выступают за Челси, чем я очень горжусь. На протяжении четырех лет я отдавал все силы на поле. Но у каждой истории есть конец. Я не ставлю точку. Прощание для тех, кто уходит и не возвращается. Я надеюсь вскоре вернуться, возможно, в другой роли", – сказал бразилец.

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Опытный защитник еще не завершает карьеру. Им интересуются бразильские клубы, в частности родной Флуминенсе.

Силва присоединился к Челси летом 2020-го. Он успел провести 151 матч за лондонцев и выиграл с командой Лигу чемпионов-2020/21 и Клубный чемпионат мира-2021.

Бразилец пережил смену руководства, носил капитанскую повязку и работал с четырьмя тренерами: Лэмпардом, Тухелем, Поттером и Почеттино.