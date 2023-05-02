Полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш должен внимательнее следить за тем, что выкладывает в соцсети.

"Горожане" мечтают о завоевании нескольких трофеев, хотя не спешат признаваться в этом. Джек Грилиш случайно слил фото, на которое попали мотивационные плакаты из тренировочного центра Манчестер Сити. На одном изображен кубок Лиги чемпиона, а на другом – кубок АПЛ. Оба изображения сопровождаются надписью: "Наша цель".

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Манчестер Сити продолжает бороться за три титула. В полуфинале Лиги чемпионов "горожане" сыграют с мадридским Реалом. В финале Кубка Англии команда Пепа Гвардиолы встретится с Манчестером Юнайтедом. Также они лидируют в АПЛ, опережая Арсенал на одно очко, имея матч в запасе.

Jack Grealish's BeReal revealed Man City's goals this season pic.twitter.com/dolxSqdW8h — ESPN FC (@ESPNFC) May 2, 2023

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