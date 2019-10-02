Зірка Аталанти Сапата пояснив, чого не вистачило його команді у матчі проти Шахтаря

Форвард Аталанти Дуван Сапата поділився думкою щодо результату гри проти Шахтаря в рамках другого туру Ліги чемпіонів.

"Все стає набагато складніше, на жаль. Ми будемо продовжувати боротися, але розуміємо, що це непросто. У чемпіонаті нам пощастило вирвати перемогу на останніх хвилинах, те ж саме тільки навпаки сталося з нами в ЛЧ.

Аталанта – Шахтар: неймовірний камбек імені запасних, безумство VAR, два обличчя Пятова та ефектний Маліновський

Сьогодні ми грали, як чемпіони, важливо підтримувати цю особливість, вірити в неї. Я думаю, команда добре виглядала сьогодні. Для перемог ми повинні продовжувати діяти в тому ж дусі, що й проти Шахтаря, можливо, варто підвищити інтенсивність. Ми винесемо урок з матчу, усвідомимо, що потрібно поліпшити і будемо битися в наступних іграх", – цитує Сапату Calcioatalanta.

Нагадаємо, після двох турів Аталанта посідає останню сходинку групи С без жодного здобутого очка.

Хто найкращий трансфер, а кому треба пам'ятник, або Українець пише історію ЛЧ – реакція на диво Шахтаря з Аталантою