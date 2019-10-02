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Зірка Аталанти Сапата пояснив, чого не вистачило його команді у матчі проти Шахтаря

18:23 355 Читать на русском
Зірка Аталанти Сапата пояснив, чого не вистачило його команді у матчі проти Шахтаря
Дуван Сапата / Reuters

Форвард Аталанти Дуван Сапата поділився думкою щодо результату гри проти Шахтаря в рамках другого туру Ліги чемпіонів.

28’ Дуван Сапата
 
Жуніор Мораєс 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуніор Мораєс
90+5’ Манор Соломон

"Все стає набагато складніше, на жаль. Ми будемо продовжувати боротися, але розуміємо, що це непросто. У чемпіонаті нам пощастило вирвати перемогу на останніх хвилинах, те ж саме тільки навпаки сталося з нами в ЛЧ.

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Сьогодні ми грали, як чемпіони, важливо підтримувати цю особливість, вірити в неї. Я думаю, команда добре виглядала сьогодні. Для перемог ми повинні продовжувати діяти в тому ж дусі, що й проти Шахтаря, можливо, варто підвищити інтенсивність. Ми винесемо урок з матчу, усвідомимо, що потрібно поліпшити і будемо битися в наступних іграх", – цитує Сапату Calcioatalanta.

Нагадаємо, після двох турів Аталанта посідає останню сходинку групи С без жодного здобутого очка.

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Ліга чемпіонів Аталанта - Шахтар Дуван Сапата Дуван Сапата Аталанта Аталанта
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