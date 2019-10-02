Звезда Аталанты Сапата объяснил, чего не хватило его команде в матче против Шахтера

Форвард Аталанты Дуван Сапата поделился мнением относительно исхода игры против Шахтера в рамках второго тура Лиги чемпионов.

"Все становится сложнее, к сожалению. Мы будем продолжать бороться, но понимаем, что это непросто. В чемпионате нам повезло вырвать победу на последних минутах, то же самое только наоборот произошло с нами в ЛЧ.

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Сегодня мы играли, как чемпионы, важно поддерживать эту особенность, верить в нее. Я думаю, команда хорошо выглядела сегодня. Для побед мы должны продолжать действовать в том же духе, что и против Шахтера, возможно, стоит повысить интенсивность. Мы вынесем урок из матча, осознаем, что нужно улучшить и будем биться в следующих играх", – цитирует Сапату Calcioatalanta.

Напомним, после двух туров Аталанта занимает последнюю строчку группы С без добытых очков.

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