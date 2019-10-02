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Звезда Аталанты Сапата объяснил, чего не хватило его команде в матче против Шахтера

18:22 96 Читати українською
Звезда Аталанты Сапата объяснил, чего не хватило его команде в матче против Шахтера
Дуван Сапата / Reuters

Форвард Аталанты Дуван Сапата поделился мнением относительно исхода игры против Шахтера в рамках второго тура Лиги чемпионов.

28’ Дуван Сапата
 
Жуниор Мораес 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуниор Мораес
90+5’ Манор Соломон

"Все становится сложнее, к сожалению. Мы будем продолжать бороться, но понимаем, что это непросто. В чемпионате нам повезло вырвать победу на последних минутах, то же самое только наоборот произошло с нами в ЛЧ.

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Сегодня мы играли, как чемпионы, важно поддерживать эту особенность, верить в нее. Я думаю, команда хорошо выглядела сегодня. Для побед мы должны продолжать действовать в том же духе, что и против Шахтера, возможно, стоит повысить интенсивность. Мы вынесем урок из матча, осознаем, что нужно улучшить и будем биться в следующих играх", – цитирует Сапату Calcioatalanta.

Напомним, после двух туров Аталанта занимает последнюю строчку группы С без добытых очков.

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Лига чемпионов Аталанта - Шахтер Дуван Сапата Дуван Сапата Аталанта Аталанта
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