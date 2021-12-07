Манчестер Сіті несподівано програв РБ Лейпциг (1:2) у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, а Олександр Зінченко віддав гольову передачу. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.

РБ Лейпциг вийшов вперед на 24 хвилині – Собослай після передачі Лаймера втік від захисників, обіграв Стеффена та закотив м'яч у порожні ворота. У другій половині Андре Сілва подвоїв перевагу німців, на що Сіті відповів голом Мареза, який замкнув класний навіс Зінченка з флангу. В підсумку, "бики" втримали перемогу та оформили путівку до Ліги Європи.

Зінченко вирізав зразковий асист на ворота РБ Лейпциг, але дозволив з-під себе забити – контрастний матч українця в ЛЧ

Таким чином, Манчестер Сіті з 12 очками залишився першим у групі A, а РБ Лейпциг набрав 7 пунктів та закріпився на третій сходинці.