Ман Сіті пробився у півфінал ЛЧ вперше під керівництвом Хосепа Гвардіоли. "Містяни" двічі обіграли Борусію Д, а за путівку до фіналу посперечаються з ПСЖ, який вже вибив з турніру Барселону та Баварію.

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Олександр Зінченко пропустив перший поєдинок, а матч-відповідь у Дортмунді провів повністю, долучившись до успіху своєї команди.

"Півфінал", – лаконічно написав Зінченко в Instagram, отримавши масу привітань, одне з яких надійшло від Будевейна Зендена. Голландець свого часу виступав за Барселону, а зараз працює тренером у ПСВ, в складі якого українець грав на правах оренди в сезоні 2016/17.

До слова, в поточному сезоні в активі 24-річного Зінченка 24 поєдинки у всіх турнірах (з них 6 – у Лізі чемпіонів).

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