Манчестер Сити пробился в полуфинал ЛЧ впервые под руководством Хосепа Гвардиолы. "Горожане" дважды обыграли Боруссию Д, а за путевку в финал поспорят с ПСЖ, который уже выбил из турнира Барселону и Баварию.

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Александр Зинченко пропустил первый поединок, а ответный матч в Дортмунде провел полностью, приобщившись к успеху своей команды.

"Полуфинал", – лаконично написал Зинченко в Instagram, получив массу поздравлений, одно из которых поступило от Будевейна Зендена. Голландец в свое время выступал за Барселону, а сейчас работает тренером в ПСВ, в составе которого украинец играл на правах аренды в сезоне 2016/17.

К слову, в текущем сезоне в активе 24-летнего Зинченко 24 поединка во всех турнирах (из них 6 – в Лиге чемпионов).

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