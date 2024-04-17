Зінченко відповів критикам стосовно своєї форми – ефектні фінти під час розминки
17 квітня 23:16 - Читать на русском
Лівий захисник Арсеналу Олександр Зінченко продемонстрував свою яскраву техніку перед матчем-відповіддю з Баварією.
Оператори телеканалу TNT Sports зафіксували на камеру ефектні фінти у виконанні Зінченка під час розминки перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів з Баварією. Українець зловив м'яч на груди після пасу Габріела Жезуса, після чого ласкаво "приручив" його головою.
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Цей фінт настільки сподобався фанатському пабліку "канонірів" AFCstuff, що він вирішив опублікувати його. "Олександр Зінченко продемонстрував відмінний контроль на передматчевій розминці", – йдеться в описі до цієї публікації.
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