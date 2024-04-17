Зинченко ответил критикам по поводу своей формы – эффектные финты во время разминки
23:16 - Читати українською
Левый защитник Арсенала Александр Зинченко продемонстрировал свою яркую технику перед ответной игрой с Баварией.
Операторы телеканала TNT Sports зафиксировали на камеру эффектные финты в исполнении Зинченко во время разминки перед ответной игрой Лиги чемпионов с Баварией. Украинец поймал мяч на грудь после паса Габриэла Жезуса, после чего ласково "приручил" его головой.
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Этот финт настолько понравился фанатскому паблику "канониров" AFCstuff, что он решил опубликовать его. "Александр Зинченко продемонстрировал отличный контроль на предматчевой разминке", – говорится в описании к этой публикации.
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