Олександр Зінченко не допоможе Манчестер Сіті у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Марселя.

Українець не потрапив навіть до заявки команди, яку опублікував Twitter "містян".

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Позицію лівого захисника отримав Натан Аке, який зазвичай виступає в центрі оборони. Гвардіола вже вдруге поспіль залишає Зінченка поза складом Манчестер Сіті. У минулому турі АПЛ зліва вийшов Бенжамен Менді, а "містяни" здолали Фулхем (2:0).

Додамо, що підопічні Гвардіоли вже гарантували собі перше місце групи і не мають жодної турнірної мотиваці в поєдинку з Марселем.

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