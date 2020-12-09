"Група досить серйозна. Звичайно, всі думають, що фаворитом є збірна Франції, чинні чемпіони світу. Але якщо відмотати плівку назад, де ми проходили відбір на чемпіонат Європи, так само думали і про збірну Португалії. Але в підсумку ми вийшли з першого місця.

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У нас хороша команда і колектив, достатньо часу, щоб підготуватися і продемонструвати свою найкращу гру. Звичайно, ніхто не забуває про Фінляндію, Боснію і Казахстан. Якщо ми виконаємо план тренерського штабу, ми зможемо досягти результату", – цитує Зінченка сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, щоб вийти напряму у фінальну частину чемпіонату світу у Катарі, українцям потрібно посісти першу сходинку в групі. Якщо команда фінішує другою, то візьме участь у плей-офф, де 12 команд розіграють між собою три путівки на Мундіаль.

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