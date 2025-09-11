Олександр Зінченко змушений набратися терпіння, щоб дочекатися своєї дебютної гри у складі Ноттінгем Форест.

Новий тренер "лісників" Ангелос Постекоглу на прес-конференції повідомив про 2 втрати перед матчем 4-го туру АПЛ проти Арсенала. Ола Айна травмований, а Олександр Зінченко навіть теоретично не мав шансів зіграти.

Зінченко офіційно отримав нового наставника – тренер вигравав єврокубок і кілька чемпіонських титулів

Регламент АПЛ забороняє гравцям виходити проти клубів, яким належить їхній контракт. Зінченко в останній день трансферного вікна перебрався до Ноттінгема з Арсенала на правах оренди, тому не може грати проти "канонірів". За іронією долі, під заборону потрапив перший же матч.

Додамо, що гра Арсенал – Ноттінгем Форест відбудеться 13 вересня, стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом. Під час міжнародної паузи "лісники" зі скандалом замінили тренера. Постекоглу прийшов на місце Нуну, який мав відкритий конфлікт з керівництвом клубу.

