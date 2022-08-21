Харківський Житлобуд-2 виграв свою групу в першому раунді кваліфікації ЛЧ 2022/23 серед жінок.

Ліга чемпіонів серед жінок, кваліфікація

Шимкент – Ворскла-Харків-2 (Житлобуд-2) – 0:2

Голи: Корсун, 52, Кравчук, 79

Харківська команда виступає на міжнародній арені під назвою Ворскла-Харків-2. У четвер підопічні Наталії Зінченко здолали грузинський Ланчхуті в півфінальному матчі (5:0).

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Сьогодні ж у вирішальному матчі першого раунду кваліфікації українки здолали Шимкент із Казахстану. Гра проходила у хорватському місті Вараждин.

Голи Катерини Корсун і Роксолани Кравчук у другому таймі схилили шальки терезів на бік Ворскли-Харків-2. Українська команда виграла турнір у Групі 3 і вийшла у другий раунд жіночої Ліги чемпіонів-2022/2023.

У другому раунді 24 команди посперечаються за 12 путівок до групового етапу, де на них вже чекають чинний володар трофею Ліон, Барселона, Челсі та Вольфсбург, інформує офіційний сайт УАФ.

Жеребкування другого раунду кваліфікації жіночої ЛЧ 2022/23 відбудеться 1 вересня. Матчі заплановані на 20/21 і 28/29 вересня.