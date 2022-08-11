У другому матчі жіночого чемпіонату світу U-20 Коста-Ріка поступилась Австралії, проте змогла забити шедевральний дебютний гол відкриття.

Трансферний рекордсмен Уотфорда забив шедевральний гол зі своєї половини поля

Авторкою голу стала Александра Пінелль, яка гарматним ударом зі штрафного метрів з 35 влучила у дальню дев'ятку.

Відзначимо, що Австралія все ж виграла в Коста-Ріки (3:1) та очолила групу A. На другому та третьому місцях розмістились Бразилія та Іспанія, які розійшлись миром.

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