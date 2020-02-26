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Жиру: Тепер пройти Баварію у Лізі чемпіонів буде практично неможливо

17:38 154 Читать на русском
Жиру: Тепер пройти Баварію у Лізі чемпіонів буде практично неможливо
Олів'є Жиру / Getty Images

Французький форвард лондонського Челсі Олів’є Жиру прокоментував поразку від Баварії у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабрі 51’
Серж Гнабрі 54’
Роберт Лєвандовскі 76’
51’ Серж Гнабрі
54’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
83’ Маркос Алонсо

"Тепер пройти Баварію буде практично неможливо. Нам потрібно вірити в себе у матчі-відповіді, адже ніколи не знаєш, як може обернутися гра. Ми пропустили три голи і тепер повинні забити три м’ячі в гостях, а не поступатися.

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Я не жартую. Нам нічого втрачати, тому збираємося показати свою гру. Можливо, ми будемо діяти вільніше. Нам протистоїть досвідчена команда. Вони практично не помилялися у першій грі.

У Баварії зіграна команда, футболісти грають один з одним вже давно. Ми повинні визнати, що мюнхенці були хорошими. Але опускати голову не можна – Челсі повинен прийти в норму якомога швидше", – наводить слова Жиру видання Goal.

Нагадаємо, Челсі на власному полі у поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поступився Баварії за рахунком 0:3. Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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Ліга чемпіонів Челсі - Баварія Баварія Баварія Челсі Челсі Ліга чемпіонів 2019/20 Олів'є Жиру Олів'є Жиру
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