Жиру: Тепер пройти Баварію у Лізі чемпіонів буде практично неможливо

Французький форвард лондонського Челсі Олів’є Жиру прокоментував поразку від Баварії у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Тепер пройти Баварію буде практично неможливо. Нам потрібно вірити в себе у матчі-відповіді, адже ніколи не знаєш, як може обернутися гра. Ми пропустили три голи і тепер повинні забити три м’ячі в гостях, а не поступатися.

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Я не жартую. Нам нічого втрачати, тому збираємося показати свою гру. Можливо, ми будемо діяти вільніше. Нам протистоїть досвідчена команда. Вони практично не помилялися у першій грі.

У Баварії зіграна команда, футболісти грають один з одним вже давно. Ми повинні визнати, що мюнхенці були хорошими. Але опускати голову не можна – Челсі повинен прийти в норму якомога швидше", – наводить слова Жиру видання Goal.

Нагадаємо, Челсі на власному полі у поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поступився Баварії за рахунком 0:3. Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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