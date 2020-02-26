toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИОН - ЮВЕНТУС НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА БЕНФИКА - ШАХТЕР

Жиру: Теперь пройти Баварию в Лиге чемпионов будет практически невозможно

17:38 61 Читати українською
Жиру: Теперь пройти Баварию в Лиге чемпионов будет практически невозможно
Оливье Жиру / Getty Images

Французский форвард лондонского Челси Оливье Жиру прокомментировал поражение от Баварии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабри 51’
Серж Гнабри 54’
Роберт Левандовски 76’
51’ Серж Гнабри
54’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
83’ Маркос Алонсо

"Теперь пройти Баварию будет практически невозможно. Нам нужно верить в себя в ответном матче, ведь никогда не знаешь, как может обернуться игра. Мы пропустили три гола и теперь должны забить три мяча в гостях, а не уступать.

Лэмпард: Бавария превзошла Челси во всем

Я не шучу. Нам нечего терять, поэтому собираемся показать свою игру. Возможно, мы будем действовать свободно. Нам противостоит опытная команда. Они практически не ошибались в первой игре.

В Баварии сыгранная команда, футболисты играют друг с другом уже давно. Мы должны признать, что мюнхенцы были хороши. Но опускать голову нельзя – Челси должен прийти в норму как можно скорее", – приводит слова Жиру издание Goal.

Напомним, Челси на своем поле в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов уступил Баварии со счетом 0:3. Ответный матч запланирован на 18 марта.

Бавария розгромила Челси в 1/8 ЛЧ: мастер-класс по топ-футболу для лондонцев, полезный Гнабри и впечатляющий Левандовски

blog_ava
Наполи – Барселона: несправедливый результат, тактическая победа Гаттузо и провал Месси на территории Марадоны
02:55
1607
Теги
Лига чемпионов Челси - Бавария Бавария Бавария Челси Челси Лига чемпионов 2019/20 Оливье Жиру Оливье Жиру
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
мин
Брага
19:00
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук