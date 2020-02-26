Жиру: Теперь пройти Баварию в Лиге чемпионов будет практически невозможно

Французский форвард лондонского Челси Оливье Жиру прокомментировал поражение от Баварии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Теперь пройти Баварию будет практически невозможно. Нам нужно верить в себя в ответном матче, ведь никогда не знаешь, как может обернуться игра. Мы пропустили три гола и теперь должны забить три мяча в гостях, а не уступать.

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Я не шучу. Нам нечего терять, поэтому собираемся показать свою игру. Возможно, мы будем действовать свободно. Нам противостоит опытная команда. Они практически не ошибались в первой игре.

В Баварии сыгранная команда, футболисты играют друг с другом уже давно. Мы должны признать, что мюнхенцы были хороши. Но опускать голову нельзя – Челси должен прийти в норму как можно скорее", – приводит слова Жиру издание Goal.

Напомним, Челси на своем поле в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов уступил Баварии со счетом 0:3. Ответный матч запланирован на 18 марта.

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