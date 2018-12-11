Женезіо: Усі гравці Ліона готуються до матчу з Шахтарем, Фекір зокрема

Головний тренер Ліона Бруно Женезіо зазначив, що усі гравці, які прилетіли до Києва, готуються до матчу з Шахтарем.

"Гравці, у яких були певні пошкодження? Вони знаходяться в "оперативному" стані, тренувалися у звичному режимі та готові до завтрашнього матчу.

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Стан Фекіра? Він тренується, готовий до матчу з Шахтарем. Він капітан команди і має значну відповідальність. Чи відповідає він моїм очікуванням? Можливо, іноді і Роналду виглядає не дуже добре, і Мессі. Не можна так напряму казати, краще чи гірше. Ми його готували до цього матчу і я зроблю все можливе, щоб він виступав на належному рівні", – сказав він на прес-конференції у вівторок перед матчем з Шахтарем.

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Ліон розпочнеться 12 грудня, початок о 22:00.

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