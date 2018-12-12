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Женезіо – про перенесення матчу з Шахтарем до Києва: Розмір поля однаковий, суперник той самий

11 грудня 22:10 81 Читать на русском
Женезіо – про перенесення матчу з Шахтарем до Києва: Розмір поля однаковий, суперник той самий
Бруно Женезіо / Gatty images

Ліон не матиме переваги через перенесення матчу групового етапу Ліги чемпіонів з Шахтарем з Харкова до Києва, вважає головний тренер французів Бруно Женезіо.

"Щодо безпеки взагалі ніяких питань немає. Ми прибули вчасно, нас супроводжували, ми не відчули ніякої різниці.

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Чи відчули б ми різницю у Харкові? Для нас це абсолютно нічого не вирішує. Адже розмір поля однаковий, нічого нового, і там, і там ми маємо грати. Команда та ж сама", – сказав він на прес-конференції перед матчем з Шахтарем, відповідаючи на питання Футбол 24.

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Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

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Ліга чемпіонів Шахтар - Ліон Ліон Ліон Бруно Женезіо Бруно Женезіо
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