Жахлива репетиція "дорослої" ЛЧ у відеоогляді матчу Шахтар U-19 – Порту – U-19 – 1:4
20:09 - Читать на русском
Шахтар дуже невдало стартував у груповому етапі Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд зустрічі проти Порту.
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Всі питання були вирішені ще до перерви. 16-річний Родріго Мора оформив дубль, а Жорже Мейрелеш чітко реалізував пенальті.
Шахтар U-19 зазнав розгрому від Порту – 16-річний вундеркінд зіпсував дебют Бєліка в єврокубках
На 54-й хвилині Джало довів справу до дуже болючих 4:0 на користь Порту. Пушкарьов у компенсований час організував для Шахтаря гол престижу, проте це навряд сильно потішило Олексія Бєліка, який дебютував на чолі команди U-19 у єврокубках.
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