Шахтар дуже невдало стартував у груповому етапі Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд зустрічі проти Порту.

Всі питання були вирішені ще до перерви. 16-річний Родріго Мора оформив дубль, а Жорже Мейрелеш чітко реалізував пенальті.

Шахтар U-19 зазнав розгрому від Порту – 16-річний вундеркінд зіпсував дебют Бєліка в єврокубках

На 54-й хвилині Джало довів справу до дуже болючих 4:0 на користь Порту. Пушкарьов у компенсований час організував для Шахтаря гол престижу, проте це навряд сильно потішило Олексія Бєліка, який дебютував на чолі команди U-19 у єврокубках.