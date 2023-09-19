Шахтер очень неудачно стартовал в групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор встречи против Порту.

Все вопросы были решены еще до перерыва. 16-летний Родриго Мора оформил дубль, а Жорже Мейрелеш четко реализовал пенальти.

Шахтер U-19 потерпел разгром от Порту – 16-летний вундеркинд испортил дебют Белика в еврокубках

На 54-й минуте Джало довел дело до очень болезненных 4:0 в пользу Порту. Пушкарев в компенсированное время организовал для Шахтера гол престижа, однако это вряд ли порадовало Алексея Белика, дебютировавшего во главе команды U-19 в еврокубках.