Жахлива помилка голкіпера у відеоогляді матчу Рейнджерс – ПСВ – 2:2
09:42 - Читать на русском
Рейнджерс та ПСВ не виявили сильнішого у першій зустрічі плей-офф кваліфікації ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Команди обмінялися голами під завісу першого тайму. Сангаре найкраще розібрався у хаосі після подачі кутового, але дуже скоро Чолак завершив стрімку комбінацію Рейнджерс.
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По перерві першими забили шотландці. Лоуренс наважився на штрафний удар з велетенської відстані і недарма – голкіпер ПСВ Бенітес незграбно випустив мокрий м'яч за лінію воріт. Втім, і ця перевага витримала недовго. "Фермери" виконали ще один якісний кутовий, який головою замкнув Обіспо – 2:2.
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