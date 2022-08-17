Рейнджерс и ПСВ не определили сильнейшего в первой встрече плей-офф квалификации ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Команды обменялись голами под занавес первого тайма. Сангаре лучше всех разобрался в хаосе после подачи углового, но очень скоро Чолак завершил стремительную комбинацию Рейнджерс.

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После перерыва первыми забили шотландцы. Лоуренс решился на штрафной удар с огромного расстояния и не зря – голкипер ПСВ Бенитес неуклюже выпустил мокрый мяч за линию ворот. Впрочем, и это преимущество выдержало недолго. "Фермеры" выполнили еще один качественный угловой, который головой замкнул Обиспо – 2:2.