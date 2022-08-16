Відбулись перші поєдинки вирішального раунду плей-офф Ліги чемпіонів за путівки в груповий етап. Читайте звіт про зустрічі на Футбол 24.

Ліга чемпіонів 2022/23, плей-офф кваліфікації, перші матчі

Буде-Глімт – Динамо Загреб – 1:0

Гол: Пеллегріно, 37

Копенгаген – Трабзонспор – 2:1

Голи: Клаесон, 9, Лерагер, 48 – Бакасетас, 79

Рейнджерс – ПСВ – 2:2

Голи: Чолак, 40, Лоренс, 70 – Сангаре, 37, Обіспо, 78

Буде-Глімт продовжує торувати свій шлях до першої в своїй історії Ліги чемпіонів, мінімально обігравши загребське Динамо. Долю зустрічі вирішив гол Пеллегріно на 37 хвилині.

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Копенгаген на домашньому стадіоні виявився сильнішим за турецький Трабзонспор. Клаесон відкрив рахунок у зустрічі на 7 хвилині, а Лерагер подвоїв перевагу на початку другої половини. Ближче до кінця зустрічі Бакасетас відквитав один м'яч, проте на більше у турків не вистачило часу.

Рейнджерс та ПСВ зіграли найбільш результативний поєдинок ігрового дня. Команди обмінялись голами Сангаре та Чолака в першій половині. У другому таймі команди йшли рівно до 70 хвилини, коли стався той самий роковий штрафний. Лоренс пробив метрів з 30, воротар ПСВ мав забирати м'яч до рук, проте не зловив його, а сфера перетнула лінію воріт. На щастя ПСВ, Обіспо врятував нічийний рахунок.

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