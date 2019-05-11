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Збірна України U-15 розгромно перемогла Білорусь у Кубку розвитку УЄФА

11 травня 09:39 253 Читать на русском
Збірна України U-15 розгромно перемогла Білорусь у Кубку розвитку УЄФА
Збірна України U-15 / ФФУ

Збірна України U-15 у рамках 2 туру Кубка розвитку УЄФА розтрощила однолітків з Білорусі.

Кубок розвитку УЄФА

Україна – Білорусь – 5:1

Голи: Пушкарьов, 19, Борисенко, 37, 63, Горбач, 60, 67 – 44

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У 2 турі Кубка розвитку УЄФА збірна України u-15 зустрілась з однолітками з Білорусі. Підопічні Сергія Нагорняка вже в першому таймі двічі вразили ворота суперника зусиллями Пушкарьова та Борисенка, але північні сусіди змогли відквитати один м'яч перед самою перервою.

У другому таймі Борисенко оформив дубль, також це вдалось Горбачу, на що білоруси нічим не змогли відповісти. Таким чином, "жовто-сині" здобули вже 2 перемоги в двох стартових турах. У наступному поєдинку команда зіграє проти Кіпру.

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Теги
Збірна України Україна Україна Білорусь Білорусь
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